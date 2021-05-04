«Голос»*: Административная машина начала готовиться к выборам, используя свой ресурс для одной партии–"Единая Россия"

Член Совета движения «Голос» (который российские власти считают иностранным агентом) Давид Канкия в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», как «административная машина» начала подготовку к выборам, принуждая людей в регионах голосовать на праймериз «Единой России».

«Сейчас идет подготовка к праймериз «Единой России» и тестирование интернет голосования ЦИК. И как всегда у нас происходит, административная машина готовится, чтобы показать нужный результат необходимого количество избирателей. Эта административная машина уже начала работать, не дожидаясь начала июня. К нам приходят из десятков регионов уже сигналы», — рассказал он.

Д.Канкия отметил, что в регионах идет активная мобилизация бюджетников, сотрудников разных учреждений, так или иначе связанных с государственным финансированием для того, чтобы они зарегистрировались на праймериз «Единой России».

«В каждом более или менее крупном городе есть управление, которое занимается внутренней политикой. Туда приходит распоряжение – у нас тут проходит государственное важное мероприятие – праймериз «ЕР» — надо обеспечить явку. Распоряжения они спускают по всем школам, медицинским учреждениям, департаментам. Всех начальников обязывают обеспечить явку. Этот праймериз будет проходить через госуслуги и они всех заставляют регистрироваться на госуслугах. В некоторых случаях они просят предоставить коды и пароли, чтобы они проверили, или предлагают за людей сделать все. И вся эта машина начинает свой моховик раскручивать», — рассказал он.

По словам Д.Канкия, это нарушает права граждан, так как у нас запрещено использование должностных преимуществ для одной из политических партий.

«Политические партии у нас отделены от государства. Чиновники не должны заниматься в свое рабочее время тем, чтобы обеспечивать деятельность одной из политической партии. Деятельность в образовательных учреждениях у нас так же запрещена. Тем не менее по чатикам родительским классные руководители заставляют отчитываться, чтобы зарегистрировались и участвовали в праймериз», — отметил он.