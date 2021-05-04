Федеральная антимонопольная служба попросила застройщиков обосновать рост цен на недвижимость за несколько лет

Несколько девелоперов подтвердили ТАСС, что ведут диалог с ФАС.
Ранее президент Владимир Путин назвал рост цен существенным и сказал, что считает нужным посмотреть на эту проблему с точки зрения антимонопольного законодательства.
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Несколько девелоперов подтвердили ТАСС, что ведут диалог с ФАС.
Ранее президент Владимир Путин назвал рост цен существенным и сказал, что считает нужным посмотреть на эту проблему с точки зрения антимонопольного законодательства.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…