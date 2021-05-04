Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 23, в больницах 65 пострадавших

Среди жертв есть дети, сообщила мэр города.

Власти Мехико привлекли к спасению людей сотни военных и полицейских. Пока два вагона остаются под обвалившимися конструкциями метромоста. Ещё несколько могут упасть вниз. Это серьёзно осложняет спасательную операцию, сообщает агентство ТАСС.

ЧП на юге мексиканской столицы произошло вчера около 23:30 по местному времени. Метромост обрушился, когда по нему проходил поезд. По предварительным данным в одну из опор сооружения врезался автомобиль, после чего два пролёта эстакады рухнули на дорогу примерно с 10 метровой высоты вместе с вагонами.

В поезде метро по словам очевидцев было очень много пассажиров — люди возвращались с работы. Есть погибшие, в том числе несколько детей, десятки пострадавших. Состояние госпитализированных не уточняется. Под рухнувшими конструкциями оказались и несколько машин. После обрушения метромоста проверят конструкции всей линии, на которой произошло ЧП, объявила мэр Мехико. Клаудия Шейнбаум координирует спасательную операцию. По этой линии метро поезда ходят больше 8 лет.

Метрополитен Мехико — один из крупнейших в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, при пожаре один человек погиб, около 30 пострадали. Работу метро тогда пришлось остановить на несколько дней.