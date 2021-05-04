Индийская премьер-лига, крупнейший мировой турнир по крикету, объявила о приостановке игр из соображений безопасности

Организаторы сообщили, что это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом, — сообщает Reuters. По данным министерства здравоохранения, в Индии с начала пандемии заболели более 20 миллионов человек. Только за последние сутки выявлено более 350 тысяч новых случаев.