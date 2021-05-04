Согласно данным Оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 7 770 новых случаев заражения коронавирусом

Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 755 человек.
2021-05-04T11:15:29+03:00
2021-05-04T11:18:21+03:00
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11:15, 04 мая 2021
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