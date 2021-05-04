Немецкие экологии требуют через суд остановить строительство газопровода «Северный поток – 2»

Истцы считают, что проект пагубно скажется на морской фауне и флоре.

Неправительственная организация NABU обеспокоена прокладкой труб по Балтийскому морю в исключительной экономической зоне Германии. Иск направлен в административный суд Гамбурга против Федерального морского и гидрографического агентства.

Экологи уверяют, что газопровод напрямую угрожает среде обитания фауны на дне Балтике. Площадь потенциальных разрушений активисты оценивают в 16 футбольных полей. А общий ареал – в десять раз больше.

По немецким законам, в случае вмешательства в окружающую среду вред должен компенсироваться. Но в случае с «Северным потоком – 2» его инициаторы просто смогут откупиться. Это, по мнению представителей NABU, не соответствует критическому состоянию Балтийского моря. Зимой организация уже добилась кратковременной приостановки строительства газопровода. В немецком суде есть еще один аналогичный иск от экологов.

Российские власти ранее выражали надежду, что «Северный поток – 2» будет достроен до конца этого года.