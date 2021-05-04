Супруга Платошкина: Сроки проведения заседаний по делу связаны с тем, чтобы он не смог принять участие в выборах

Оперативность проведения судебных заседаний по делу лидера движения «За Новый Социализм» Николая Платошкина связана с тем, чтобы он не смог принять участие в выборах в Госдуму. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его гражданская супруга Анжелика Глазкова.

«То, с какой скоростью проходят эти судебные заседания, даже в праздничные дни, несмотря на то, что президент РФ объявил с 4 по 7 включительно выходными днями, а они назначают на эти дни рассмотрение дела, говорит о том, что его хотят убрать с политической арены. Это делается для того, чтобы он не смог участвовать в выборах в Госдуму. И сейчас все происходящее подтверждает эту версию. Быстротечность, с которой проходят эти судебные заседания, подтверждает факт того, что они хотят засудить его как просто гражданина, а не выдвинутого кандидата в депутаты», — сказала она.

А.Глазкова также рассказала о нелепых обвинениях против Н.Платошкина, ему предъявили обвинение по ст.212 1.1 и 207 УК РФ, его обвиняют в распространении ложной информации о коронавирусе и склонении к участию в массовых беспорядках за видеоролики, опубликованные на YouТube.

«В уголовном деле нет никакой доказательной базы. Что сказано в обвинительном заключении: под видом законных акций и участия в выборах Платошкин планировал чуть ли не вооруженный захват власти. Вовлекал людей в массовые беспорядки с применением оружия и взрывчатых веществ. Так можно кого угодно обвинить в чем угодно. Они переврали все факты. Дело абсолютно сфабриковано, потому что ни одного подтверждения или факта не нашли. Следователь так и не смог ничего доказать. Мы говорим о судебном и следственном беспределе», — сказала она.

По словам А.Глазковой, в данный момент Н.Платошкин госпитализирован в больницу после заседания суда, которое проходило 29 апреля, где ему и его адвокату стало плохо и их увезли на скорой помощи.

Н.Платошкин уже 11 месяцев находится под домашним арестом с запретом на прогулки. По словам супруги, к нему продукты и необходимые вещи привозит его 85-летний отец, которому приходится добираться из Подмосковья.

Как отметила А.Глазкова, на данный момент Н.Платошкину грозит реальный срок – до 10 лет.