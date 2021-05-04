Главы МИД G7 на встрече сегодня обсудят помимо множества тем также российский вопрос

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что Россия будет одной из множества тем для обсуждения на съезде G7. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам А.Кортунова, на встрече глав МИД G7 будет обсуждаться множество важных вопросов, и российский вопрос, как один из этого множества будет также обсужден.

«Россия – важный аспект, наверное, будет обсуждаться отдельным вопросом то, что на Западе считается российской дезинформацией. У Великобритании есть домашние заготовки, они будут предлагать механизм координации усилий по противостоянию этой дезинформации. Это важный, но всего лишь один из целого ряда вопросов, которые обсуждаются в Великобритании», — отметил он.

А.Кортунов допустил, что за обсуждением могут последовать «некие практические меры», в том числе и в отношении России, но встреча министров носит лишь подготовительный характер.

«Но встреча министров носит подготовительный характер. Главный механизм координации политики стран G7 – это саммиты. Надо подождать, когда эти решения, подготовленные министрами, лягут на стол президентов и премьер-министров, и какие решения будут приняты на высшем уровне», — сказал эксперт.