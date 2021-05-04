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10:36, 04 мая 2021

Минстрой хочет задействовать искусственный интеллект при эксплуатации зданий

По расчетам специалистов, система поможет при планировании ремонтных работ.

Внедрение во многом революционной для российского строительного комплекса технологии находится на стадии обсуждения. Предполагается, что искусственный интеллект будет самостоятельно анализировать данные о домах и постройках и сообщит об изношенности коммуникаций. Также в числе преимуществ замглавы Минстроя Максим Егоров назвал рекомендации уменьшить давление в той или иной трубе. В интервью «Российской газете» чиновник не назвал сроки реализации проекта, масштабы ее применения и примерную стоимость.

Егоров однако рассказал о концепции так называемых «умных городов», в которых задействуют новый тип коммуникаций. Наделенная интеллектом инфраструктура сможет регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры на улице, чтобы избежать перегрева. Использование передовых технологий станет удобным для жителей и упростит расчеты в платежных документах. Также, судя по комментариям представителя ведомства, положительно скажется на экологии города. Где и когда будет опробована концепция «умного города», замминистра не уточнил.

О расширение сфер использования искусственного интеллекта сообщалось в конце апреля. Как писала газета «Коммерсантъ», правительство намерено задействовать передовые технологии в школах, больницах и на фермах.


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