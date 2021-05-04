По данным Следственного комитета, один человек погиб в результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

По некоторым данным, в отеле, где находилось в том числе более сотни детей, были грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы «Вечный зов» на юго-востоке Москвы начался около 3:30 утра. В этот момент в отеле находилось более 300 человек, в числе которых 114 детей, которые приехали на слет кадетов. Постоялица отеля рассказал журналистам, что проснулась от криков, помещения заволокло густым черным дымом, она долго искала выход, но натыкалась на зарешеченные окна, ей удалось выбраться самостоятельно и вывести несколько детей.

В сети выложили видео, на котором видно, как постояльцы гостиницы из окон просят о помощи прибывших на место пожарных. Сообщения о жертвах поступали разные. Изначально появилась информация о трех погибших, но позже стало известно, что людей удалось реанимировать.

По данным следственного комитета, погиб один человек – мужчина. Пострадавших не менее 18, большинство из них дети. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Источник агентства ТАСС утверждает, что в гостинице не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, не было запасных эвакуационных выходов.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.