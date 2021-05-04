Жители Петербурга добились снятия с фасадов зданий плакатов, на которых изображен спикер зак.собрания Вячеслав Макаров

В Санкт-Петербурге жители Петроградской стороны добились снятия с фасадов зданий двух плакатов, на которых изображен спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров и орден Отечественной войны с подписью «Это наша победа», — сообщает питерское издание «Бумага».

Однако, баннеры появились еще на четырех зданиях. В комитете по печати Петербурга заявили, что распространитель рекламы не установлен, из-за вывешивания баннеров никого не оштрафуют. Ранее спикер заксобрания Вячеслав Макаров подал документы для участия во внутрипартийных праймериз «Единой России», чтобы попасть в Госдуму.