Число заразившихся коронавирусом в Индии перевалило за 20 миллионов

Все больше стран на фоне эпидемии приостанавливают авиасообщение с республикой.

Индия занимает второе место по числу заразившихся после Соединенных Штатов, но сильно уступает США по темпам вакцинации населения. Если в относительных цифрах при расчете на 100 тысяч населения прирост заболевших в республике сравним с другими странами со сложной эпидемиологической обстановкой, то в абсолютных цифрах Индия бьет рекорды.

Здесь ранее зафиксировали более 400 тысяч новых инфицированных за сутки. Ежедневно умирает около 3,5 тысяч пациентов с коронавирусом. Всего жертв более 220 тысяч, а заразившихся с начала эпидемии – более 20 миллионов.

Но эксперты полагают, что реальное число заболевших и смертей может быть значительно выше. При этом в стране не хватает больничных коек и мест в крематориях. Ранее власти Индии продлили запрет на международное авиасообщение до конца мая.

Ранее также стало известно, что в Индии обнаружили новый, особенно опасный штамм коронавируса.

Как минимум 14 стран, включая Россию, оказали экстренную помощь Индии — медицинское оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом. 1 мая в Индию доставлена первая партия российской вакцины «Спутник».

С сегодняшнего дня США вводят запрет на въезд в страну из Индии. Запрет не касается американских граждан и членов их семей, а также студентов. Аналогичное решение приняли власти Великобритании. Власти Австралии предупредили сограждан, находящихся в Индии, о крупном штрафе и даже тюремном заключении, если они попытаются вернуться на родину. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул, что подобное решение принято для защиты страны от новой волны коронавируса.

Россия не закрывала авиасообщение с Индией. Прямые рейсы в Дели есть, в частности, у «Аэрофлота».