США вводят запрет на въезд в страну из Индии, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции

В указе Джо Байдена о введении ограничений говорится, что на Индию приходится более одной трети новых случаев заболевания коронавирусом в мире, и что необходимы упреждающие меры для защиты здоровья населения страны от путешественников, въезжающих в США из Индии.

Новые правила означают, что большинство неамериканских граждан, которые находились в Индии в течение последних 14 дней, не имеют права въезжать на территорию США. Запрет не касается резидентов США и членов их семей, а также некоторых других неамериканских граждан, в том числе студентов.

Вице-президент США Камала Харрис, некоторые члены семьи которой проживают в индийском Дели, прокомментировала запрет на въезд из Индии: на вопрос журналистов, что она думает о людях в Америке, чьи близкие находятся в Индии и кого касается запрет, Камала Харрис ответила, что США ответственны за то, чтобы прийти на помощь в трудную минуту.

Россия не закрывала авиасообщение с Индией. В частности, прямые рейсы в Дели есть у «Аэрофлота». При этом главное управление гражданской авиации Индии продлила запрет на международные пассажирские полеты до конца мая.