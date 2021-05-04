Частная американская компания SpaceX планирует вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink

Предполагается, что орбитальная группировка будет состоять из 12 тысяч космических аппаратов. Это позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли. Проект оценивается в 10 миллиардов долларов.
2021-05-04T08:37:19+03:00
2021-05-04T08:45:03+03:00
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08:37, 04 мая 2021
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