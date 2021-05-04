В Индии за прошедшие сутки коронавирусом заразились больше 350 тысяч человек

Количество инфицированных превысило 20 миллионов, — сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ситуация с распространением вируса в Индии резко ухудшилась в последние недели. Ряд стран, в том числе Россия, предоставили Индии экстренную гуманитарную помощь. 1 мая в страну была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник».

За последние сутки заразились более 350 тысяч, почти 3,5 тысячи умерли. Индия на втором месте по числу заболевших после США, где коронавирусом заразились более 32 миллионов человек.