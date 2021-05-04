Министры иностранных дел Большой семерки на встрече в Лондоне обсудят отношения с Россией, Китаем и Ираном

В рамках встречи глав МИД «Большой семерки» сегодня должны начаться пленарные заседания. Ранее стало известно, что одной из тем станут контрсанкции со стороны России в отношении еврочиновников. Встреча министров иностранных дел G7 впервые за два года проходит в очном формате. Председательствует Великобритания, она принимает у себя глав МИД Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. В центре внимания – пандемия, но не обойдется без России.

Накануне стало известно, что Евросоюз готовится оценить действия Москвы, включая санкции, введенные в отношении нескольких европейских чиновников. Главы МИД обсудят свои дальнейшие действия. Брюссель считает, что наложенные ограничения не имеют под собой юридических обоснований, в отличие от аналогичных санкций ЕС против граждан России – их ввели в марте в качестве реакции на отравление политика Алексея Навального.

В ответный список, подготовленный Москвой, вошли в частности председатель Европарламента, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности, руководитель прокуратуры Берлина, глава химической лаборатории в Швеции.

Накануне Евросоюз пригласил постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова для вручения ноты протеста в связи с санкциями.