По данным экстренных служб, количество пострадавших в результате пожара в гостинице в Москве увеличилось до 18 человек

Трое в реанимации. Как уточнили в МЧС, люди отравились продуктами горения. Пожар в пятиэтажном здании на 6-й Кожуховской начался около половины четвертого. В здании находилось больше трехсот человек. Среди пострадавших восемь детей.
2021-05-04T09:31:00+03:00
2021-05-04T09:35:22+03:00
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09:31, 04 мая 2021
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