Крымские отели начали закрывать бронирования на лето из-за высокого спроса

Как заявили в местном отделении Российского союза туриндустрии, в Ялте средняя загрузка коечного фонда на сезон – 80-90%, в Алуште – от 70 до 80%, в остальных районах от 60%. Повышенный спрос наблюдается и на курортах западного и восточного побережий Крыма, которые обычно не так востребованы у туристов.
2021-05-04T08:11:55+03:00
2021-05-04T08:11:55+03:00
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08:11, 04 мая 2021
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