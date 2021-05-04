По меньшей мере 13 человек погибли и 70 пострадали в результате аварии на линии метро в Мехико и обрушения вагона

Как сообщает агентство Reuters, инцидент произошел в понедельник в 22:25 по местному времени.
Генеральная прокуратура Мехико на своей странице в Twitter сообщила, что на место происшествия направлены специалисты для помощи пострадавшим.
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Как сообщает агентство Reuters, инцидент произошел в понедельник в 22:25 по местному времени.
Генеральная прокуратура Мехико на своей странице в Twitter сообщила, что на место происшествия направлены специалисты для помощи пострадавшим.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…