Саммит стран Большой двадцатки, посвященный восстановлению мирового туризма, пройдет сегодня – в онлайн-формате

Встречу организует председательствующая сейчас в организации Италия, в экономике которой туризм как раз занимает особенно важное место. Во время переговоров профильные министры стран-участниц будут обсуждать меры господдержки сектора, а также международную кооперацию с тем, чтобы как можно скорее восстановить свободное перемещение туристов по миру.

В структуре глобального ВВП туризм к началу пандемии занимал третью по величине долю после машиностроения и энергетики. С тех пор его вклад упал более чем вдвое.