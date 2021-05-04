Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд туристов из третьих стран, привитых вакцинами, одобренными в Европе – либо Всемирной организацией здравоохранения. Российского препарата «Спутник» среди них пока нет. В то же время Еврокомиссия подчеркивает, что даже такой допуск не означает, что на национальном уровне страны ЕС не вправе обставлять его дополнительными условиями – например, обязательными свежими ПЦР-тестами или карантином по прилету.

Пока в Евросоюз пускают только его резидентов, а также жителей стран с благополучной эпидситуацией (причем в этом списке их пока всего 7.