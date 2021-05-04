В результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы никто не погиб

Такие данные появились на сайте столичного управления МЧС. Ранее источник в экстренных службах говорил о трех погибших. Теперь уточняется, что троим понадобились реанимационные мероприятия, но их удалось спасти. Из здания эвакуировали 300 с лишним человек, сам пожар потушили к половине пятого утра.