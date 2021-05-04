Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны

Парламент Армении на специальном заседании не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны, положив начало процедуре своего роспуска. Сам Пашинян ранее предостерег оппозицию от срыва процедуры.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и
не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента.
Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки.
Москва в выборы в Армении вмешиваться не будет, считает журналист и эксперт по этому региону Аркадий Дубнов.
Он полагает, что выборы закончатся победой правящей партии и Никол Пашинян продолжит возглавлять страну.