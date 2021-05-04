Евросоюз осудил новые санкции Москвы в отношении нескольких функционеров Брюсселя

Среди них – председатель Европарламента и еще 7 человек, которым закрыли въезд в Россию. В свою очередь постпред России при организации Владимир Чижов объявил о готовности Москвы работать над отношениями с ЕС.

Институты и государства-члены ЕС не принимают о осуждают решение России о введении санкций в отношении восьми чиновников Союза. Как сказано в сообщении от Европейской внешнеполитической службы, это решение Москвы было сугубо политически мотивированным и не имело каких-либо правовых оснований. Это заявление появилось после окончания встречи постпреда России Владимира Чижова с функционерами ЕС.

Сам он сказал, что дал им дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Москвой в минувшую пятницу. Постпред отметил, что их ввели в ответ на односторонние решения Евросоюза. Также Владимир Чижов добавил, что в диалоге между Москвой и Брюсселем наметилась «нездоровая ситуация», и сейчас необходимо прилагать дипломатические усилия по её выправлению. По словам постпреда, Россия готова к этой работе.

Как сообщало агентство «Интерфакс», санкции, которые Россия ввела на прошлой неделе – это ответ на ограничения Евросоюза, введённые из-за ситуации вокруг политика Алексея Навального. ЕС тогда внёс в санкционный список глав Следственного комитета, Росгвардии и прокуратуры и некоторых других ведомств.

