Президент США Джо Байден резко повысил лимит на прием беженцев в текущем году

Вместо 15 тысяч человек страна теперь сможет принять 62,5 тысячи. В заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома, говорится, что такое решение «оправдано серьезными гуманитарными соображениями и в остальном отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

Иммиграционная политика – одно из направлений, в которых наиболее ярко проявляется контраст между демократом Байденом и его предшественником республиканцем Дональдом Трампом. Первые три указа, касающиеся этой области, Байден подписал еще в день своей инаугурации. В частности, он остановил разделение детей и родителей-нелегальных иммигрантов на мексиканской границе.