В Петербурге усиливают меры антикоронавирусной безопасности в преддверии ПМЭФ

В Петербурге усиливают меры антикоронавирусной безопасности в преддверии Петербургского международного экономического форума и матчей Чемпионата Европы по футболу. Об этом рассказал журналистам губернатор Александр Беглов. По его словам, в аэропорту и на вокзала будут дежурить медики, которых сейчас инструктирует Роспотребнадзор. Всех волонтеров, дежурящих на обоих мероприятиях, охватят дополнительными ПЦР-тестами, бОльшая их часть к тому же уже привилась от коронавируса.

Петербург должен был принять 2 матча футбольного первенства еще в прошлом году, но тогда турнир из-за пандемии перенесли. В этом году российский город примет даже больше игр, чем планировалось изначально, заменив Дублин, власти которого, в отличие от петербургских, не гарантировали, что смогут пустить на трибуны зрителей. ПМЭФ в прошлом году также отменяли.