В штаб-квартиру ЦРУ пытался проникнуть вооруженный посторонний, в ответ открыли стрельбу, он ранен и отправлен в больницу – об этом сообщает ФБР. Инцидент произошел около 6 вечера понедельника по местному времени. По данным телеканала NBC нарушитель страдает психическим расстройством и не первый раз пытается прорваться в офис спецслужбы.

