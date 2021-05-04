Суд в Калифорнии начал рассматривать антимонопольный иск компании Epic Games к корпорации Apple

Процесс может стать прецедентным для всей индустрии мобильных приложений.

Epic Games подала в суд на Apple еще в августе прошлого года. Она хочет обжаловать удаление ее игр из магазина приложений для айфонов за то, что игроки в них могли делать встроенные покупки напрямую, без комиссий самой Apple. Корпорация требует со всех таких транзакций комиссию в 30 процентов и настаивает, что монополистом, несмотря на свою большую долю, все-таки не является.

Слушания проходят уже во втором суде – по итогам первого процесса в городе Окленд действия Apple признали законными.