Джо Байден на предполагаемой встрече с Владимиром Путиным планирует обсуждать стабилизацию отношений США и России

Американский президент Джо Байден на предполагаемой встрече с российским визави Владимиром Путиным планирует обсуждать стабилизацию отношений США и России. Об этом журналистам рассказал госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с британским коллегой Домиником Раабом. Ранее советник Байдена Джейк Салливан говорил, что американский президент хочет поговорить с Путиным об Украине. Встреча президентов, предварительно, пройдет в одной из европейских стран в июне – точные время и место обсуждаются.