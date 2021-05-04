Джо Байден на предполагаемой встрече с Владимиром Путиным планирует обсуждать стабилизацию отношений США и России

Американский президент Джо Байден на предполагаемой встрече с российским визави Владимиром Путиным планирует обсуждать стабилизацию отношений США и России. Об этом журналистам рассказал госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с британским коллегой Домиником Раабом. Ранее советник Байдена Джейк Салливан говорил, что американский президент хочет поговорить с Путиным об Украине. Встреча президентов, предварительно, пройдет в одной из европейских стран в июне – точные время и место обсуждаются.
2021-05-04T06:16:55+03:00
2021-05-04T06:16:55+03:00
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06:16, 04 мая 2021
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