Движение поездов метро на юго-востоке Москвы начнут сегодня частично ограничивать

Это связано со строительством Большой кольцевой линии подземки.

Метрополитен временно изменит схему движение на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Корректировка связана с закрытием ряда станций на соседней Люблинско-Дмитровской линии.

Ограничения действуют с открытия подземки до окончания утреннего часа пик в 10 утра. На фиолетовой ветке. Поезда от «Котельников» до «Выхино» будут следовать с увеличенными интервалами. Станцию «Косино» поезда в сторону центра будут проезжать без остановки, а переход на Некрасовскую линию будет закрыт.

На время введения ограничения – они сохранятся до 21 мая – власти советуют избегать поездок в час пик и пользоваться электричками казанского направления.

Подробная информация о новых схемах движения есть в вестибюлях станций метро.