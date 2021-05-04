В Турции задержали помощника первого главаря запрещенного в России ИГИЛ

Это передает агентство Анадолу. Речь идет о гражданине Афганистана по имени Басим, который находился в стране по поддельному паспорту. Его подозревают в организации военных учений и терактов в Сирии и Ираке, а также в том, что он помогал Абу-Бакру аль-Багдади скрываться в сирийской провинции Идлиб незадолго до его убийства американским спецназом осенью 2019-го. На тот момент аль-Багдади считался наиболее разыскиваемым террористом в мире.