В Турции задержали помощника первого главаря запрещенного в России ИГИЛ

Это передает агентство Анадолу. Речь идет о гражданине Афганистана по имени Басим, который находился в стране по поддельному паспорту. Его подозревают в организации военных учений и терактов в Сирии и Ираке, а также в том, что он помогал Абу-Бакру аль-Багдади скрываться в сирийской провинции Идлиб незадолго до его убийства американским спецназом осенью 2019-го. На тот момент аль-Багдади считался наиболее разыскиваемым террористом в мире.
2021-05-04T05:04:46+03:00
2021-05-04T05:04:46+03:00
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05:04, 04 мая 2021
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