«Зеленые» обошли правящую партию Германии Христианско-демократический союз по большинству соцопросов

Преимущество им отдают 6 из 10 регулярно публикуемых в стране рейтингов. Отрыв от партии ХДС уходящего канцлера Ангелы Меркель составляет около 3 процентов. Такие позиции партия заняла впервые с 2019-го года. Ее лидер на выборах, которые пройдут в сентябре, 40-летняя Анналена Бербок, предложила законодательно ограничить срок полномочий главы правительства.