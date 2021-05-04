«Зеленые» обошли правящую партию Германии Христианско-демократический союз по большинству соцопросов

Преимущество им отдают 6 из 10 регулярно публикуемых в стране рейтингов. Отрыв от партии ХДС уходящего канцлера Ангелы Меркель составляет около 3 процентов. Такие позиции партия заняла впервые с 2019-го года. Ее лидер на выборах, которые пройдут в сентябре, 40-летняя Анналена Бербок, предложила законодательно ограничить срок полномочий главы правительства.
2021-05-04T05:04:30+03:00
2021-05-04T05:04:30+03:00
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05:04, 04 мая 2021
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