Социальная сеть Clubhouse начала тестировать приложение для операционной системы Android

Об этом пишет технологическое издание TechCrunch. Доступ к бета-версии получили пока только несколько пользователей. В ближайшие недели компания намерена пригласить в приложение «большое число» пользователей Android. При этом информации о том, когда оно выйдет в Google Play, пока нет. Приложение Clubhouse появилось в начале 2020 года – оно специализируется на групповых тематических аудиочатах, которые в приложении называются комнатами. Росту аудитории соцсети могли способствовать выступления в ней известных людей. Среди ее пользователей — американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг, актеры Эштон Катчер и Пэрис Хилтон, музыкант Джаред Лето. Аналогичный функционал вскоре анонсировали в тиктоке, фейсбуке и телеграме.
2021-05-04T05:04:26+03:00
2021-05-04T05:04:26+03:00
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05:04, 04 мая 2021
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