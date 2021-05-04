Социальная сеть Clubhouse начала тестировать приложение для операционной системы Android

Об этом пишет технологическое издание TechCrunch. Доступ к бета-версии получили пока только несколько пользователей. В ближайшие недели компания намерена пригласить в приложение «большое число» пользователей Android. При этом информации о том, когда оно выйдет в Google Play, пока нет. Приложение Clubhouse появилось в начале 2020 года – оно специализируется на групповых тематических аудиочатах, которые в приложении называются комнатами. Росту аудитории соцсети могли способствовать выступления в ней известных людей. Среди ее пользователей — американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг, актеры Эштон Катчер и Пэрис Хилтон, музыкант Джаред Лето. Аналогичный функционал вскоре анонсировали в тиктоке, фейсбуке и телеграме.