Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС пускать туристов из третьих стран, привитых вакцинами, одобренными в Европе

Также въезд рекомендуют разрешить с вакцинами, одоберенными Всемирной организацией здравоохранения. Российского препарата «Спутник» ни в том ни в другом списке пока нет. В то же время Еврокомиссия подчеркивает, что даже такой допуск не означает, что на национальном уровне страны ЕС не вправе обставлять его дополнительными условиями – например, обязательными свежими ПЦР-тестами или карантином по прилету.

Пока в Евросоюз пускают только его резидентов, а также жителей стран с благополучной эпидситуацией (причем в этом списке их пока всего 7 — Таиланд, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Руанда, Южная Корея и Китай).