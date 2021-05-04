На юго-востоке Москвы загорелось здание гостиницы. Три человека погибли

Пожар уже потушен, количество пострадавших уточняется. Выгорело 100 квадратных метров на первом этаже в доме номер 26 по 6-й Кожуховской улице, причины возгорания пока неизвестны. На момент начала пожара, со слов администрации, в гостинице находились свыше 300 человек.
2021-05-04T05:04:20+03:00
2021-05-04T05:04:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 04 мая 2021
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