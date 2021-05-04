К патрулированию неба над Балтией со стороны НАТО впервые приступили истребители пятого поколения

Авиабазу Эмари в Эстонии в рамках плановой ротации покинули немецкие летчики, и на дежурство заступили ВВС Италии с истребителями F-35. Они будут выполнять учебные и поисковые полеты в течение 4 месяцев. Министр обороны Эстонии во время церемонии приема летчиков сказал, что миссия особенно важна в условиях растущей российской агрессии.

F-35 – часть одной из самых дорогостоящих программ перевооружения в истории НАТО и всей мировой. Они способны действовать как истребители, разведчики, а также наносить удары по наземным целям.