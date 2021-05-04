В Швейцарии разработали радикально более дешевые и простые в использовании тесты на коронавирус

Их себестоимость – чуть больше 50 центов, для анализа нужна всего капля крови, а получить результат может любой человек в домашних условиях. После перепроверки результатов в лабораториях в ходе испытаний тест показал точность в 98 процентов.

В мире в целом распространение Covid-19 сейчас продолжает ускоряться, прежде всего за счет Южной Азии и Латинской Америки. В то же время в США и Европе третья волна по некоторым признакам начинает спадать – так, за последние дни об отмене части карантинных ограничений объвили власти Чехии, Польши, Франции и Нью-Йорка.