Прокуратура в Бурятии начала проверку после схода лавины на туристов

Ранее сообщалось о том, что под снегом оказалась группа из пяти человек в Тункинском районе Бурятии. Двое из них спаслись, один погиб, остальных ищут.
2021-05-04T04:04:59+03:00
2021-05-04T04:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 04 мая 2021
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