Евросоюз выразил протест против новых санкций России в отношении европейских чиновников

Об этом говорится на сайте ЕС, в сообщении, опубликованном по итогам беседы с постпредом России при ЕС Владимиром Чижовым, которого вчера вызывали в Еврокомиссию. В Брюсселе называют это решение политически мотивированным и оставляют за собой право на принятие ответных мер. Там также предупреждают, что создание Москвой списка «недружественных стран» и высылка дипломатов Чехии негативно отразятся на отношениях с Евросоюзом.

Евросоюз в марте ввел персональные санкции из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального. В ответ Москва ввела ограничения против европейских чиновников.