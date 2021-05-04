В Германии закрыли один из крупнейших в мире порносайтов для педофилов. Платформа, работавшая исключительно в так называемом даркнете – теневом сегменте интернета – по оценке полиции насчитывала 400 тысяч пользователей по всему миру. По делу задержаны четыре гражданина Германии в возрасте от 40 до 64, один из них – в Парагвае и ожидает экстрадиции. У них в домах прошли обыски. Их подозревают в том, что они были администраторами на нелегальном ресурсе, и не только занимались поставками контента, но и помогали тем, кто его снимает, уходить от внимания полиции.

Так закончилась многомесячная спецоперация, которую немецкие правоохранители вели вместе с коллегами из Нидерландов, Швеции, Канады, США и Австралии.