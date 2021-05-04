Мосбиржа будет проводить торги с 4-го по 7-е и 10-го мая, несмотря на нерабочие дни в России

Торги будут проходить в обычном режиме на всех рынках биржи: на валютном, на рынке драгметаллов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

Президент России Владимир Путин 23 апреля поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками в рамках борьбы с коронавирусом.