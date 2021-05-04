На вакцинацию от коронавируса в мировых масштабах понадобится почти 65 млрд долларов

Это подсчеты Всемирной организации здравоохранения. Из них 20 нужно выделить уже в этом году. Как рассказал на брифинге глава ВОЗ, за последние сутки в мире зарегистрировали свыше 700 тысяч заболевших, а за 2 недели в мире заразилось больше людей, чем за первые полгода пандемии (больше половины случаев сейчас приходится на Индию и Бразилию).

В апреле прошлого года ВОЗ запустила глобальную программу, которая помогает закупать вакцины бедным странам. Ее финансируют из бюджетов самой организации, а также Франции, Евросоюза и пожертвований Билла и Мелинды Гейтс.