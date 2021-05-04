В Томске гражданин Узбекистана рассказал об избиении в полиции – его слова публикует местный канал ТВ-2. По словам мужчины, он привез в управление МВД по вопросам миграции документы знакомого, которого задержали для удостоверения личности. От него самого потребовали предъявить водительское удостоверение. После того, как он спросил – зачем – его побили.

После этого узбекистанец сразу написал заявление, региональное управление СК начало проверку.