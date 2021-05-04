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03:05, 04 мая 2021

Пентагон начал масштабные учения на Аляске на фоне наивысшей со времен Холодной войны активности России в регионе

В них задействуют 15 тысяч человек из всех четырех американских родов войск – в том числе 250 боевых самолетов, несколько судов ВМФ, авианосец, истребители четвертого поколения. Все это продлится до 14-го мая.
Учения проходят, по словам начальника Северного командования Пентагона, на фоне наивысшей активности российских ВВС вдоль границ Аляски с окончания Холодной войны.


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