Пентагон начал масштабные учения на Аляске на фоне наивысшей со времен Холодной войны активности России в регионе

В них задействуют 15 тысяч человек из всех четырех американских родов войск – в том числе 250 боевых самолетов, несколько судов ВМФ, авианосец, истребители четвертого поколения. Все это продлится до 14-го мая.

Учения проходят, по словам начальника Северного командования Пентагона, на фоне наивысшей активности российских ВВС вдоль границ Аляски с окончания Холодной войны.