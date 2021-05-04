Это данные местного радио Efe Eme. Среди жертв – 1 полицейский. Счет раненым идет на сотни.
С середины прошлой недели колумбийцы по всей стране митингуют против налоговой реформы, счет протестующим идет на десятки тысяч. Беспорядки начались в столице Боготе, Медельине и других городах. Через 2 дня правительство согласилось на уступки, но протесты продолжились.
По меньшей мере 17 человек погибли за последние дни в Колумбии в ходе протестов
Это данные местного радио Efe Eme. Среди жертв – 1 полицейский. Счет раненым идет на сотни.