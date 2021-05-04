В Германии снова отменили фестиваль октоберфест из-за коронавируса

Об этом объвили премьер-министр Баварии и бургомистр Мюнхена. По их словам, решение принято с тяжелым сердцем и после долгих размышлений, но соображения безопасности и здоровья баварцев перевесили.

До пандемии Октоберфест ежегодно посещали около 6 млн человек.