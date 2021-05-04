В Ижевске на инструктора по йоге составили протокол за организацию индийского праздника

Об сама Екатерина Калинкина написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В постановлении о возбуждении дела говорится, что Калинкина разместила там сведения о деятельности, связанной с религиозными праздниками индуистского божества Шивы с указанием места и времени проведения мероприятий. В то же время на территории Удмуртии нет зарегистрированных объединений последователей Шивы, таким образом прокуратура посчитала, что Калинкина незаконно осуществляет миссионерскую деятельность.

При первом нарушении по этой статье обычно выписывают штраф в 5000 рублей, отмечает Калинкина.