Немецкие экологи подали иск против достройки российского газопровода «Северный поток-2»

Разрешение Федерального морского и гидрографического агентства обжаловала организация Nabu. В иске указано, что непосредственный ущерб строительство в водах Германии нанесет участку дна в 16 футбольных полей, а косвенно будет затронута территория на порядок больше. Кроме того, под вопрос ставится целесообразность проекта в целом – его документ называет «динозавром инфраструктуры эпохи невозобновляемой энергетики, который ставит под угрозу энергетический переход».

Против достройки газопровода в рамках антироссийских санкций активно выступает администрация американского президента Джо Байдена. Официальный Берлин призывает рассматривать проект отдельно от политики и не хочет от него отказываться. В настоящее время газопровод готов более чем на 95 процентов.