Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв польку Наталью Садовскую

Финальный матч из девяти раундов проходил в Варшаве. В ходе одного из них российскую национальную символику убрали со стола прямо во время игры – этот матч россиянка проиграла. Действия организаторов были продиктованы санкциями Всемирного антидопингового агентства – впоследствии хозяева турнира извинились за то, что флаг пришлось убирать прямо во время матча.