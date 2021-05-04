Прокуратура Киргизии обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений из-за приграничного конфликта

Среди них — Всеобщая декларация прав человека, соглашение о создании СНГ и Алма-Атинская декларация 1991 года, а также договор об основах межгосударственных отношений между Киргизией и Таджикистаном. В связи с эти в Киргизии завели уголовное дело.

Столкновение пограничников с применением тяжелой военной техники с обеих сторон произошло 29 апреля из-за строительства на спорном участке, на котором находится водораспределительная станция. Счет погибшим с обеих сторон идет на десятки; по оценке Бишкека на восстановление района боев потребуется минимум 8 миллионов долларов